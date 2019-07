Paris Hilton en co. trokken voor de afterparty van Tomorrowland naar The Villa in Antwerpen DBJ

22 juli 2019

21u54 9 Showbizz Gisteren werd het eerste weekend van Tomorrowland afgesloten en daar hoort een stevig feestje bij. Voor de afterparty bleven Netsky, Paris Hilton en co. echter niet in de Schorre in Boom, het gezelschap trok naar de Antwerpse club The Villa.

“Wij hebben al heel wat celebrities over de vloer gehad”, zegt eigenaar Vincent Van Trier. “Ik denk bijvoorbeeld aan Usher, Fabian Cancellara en Luka Modric, maar dit was toch ook een hele bijzondere. Rond een uur of 2 ‘s nachts kwam ze aan met twee bodyguards en ze heeft zo’n anderhalf uur gedraaid.” Hilton draaide in de kleinere tweede zaal. “Het nieuws dat ze er achter de draaitafels stond verspreidde zich al snel en dus kwamen heel wat mensen een kijkje nemen”, vertelt Van Trier. “Maar ze was heel relaxed en nam ook tijd voor foto’s. Ik heb geen idee hoe ze bij ons terecht komt, misschien via Netsky want die was er gisteravond ook bij.”

Zaterdag dook Paris Hilton tot ieders verbazing als specials guest op tijdens de DJ-set van Anouk Matton op Tomorrowland. De Amerikaanse jetsetter stond zondag vervolgens zelf achter de draaitafels op de Schorre voor een DJ-set van een klein uurtje en beleefde zo een meer dan geslaagd weekend. Of Hilton ook in het tweede weekend van Tomorrowland opduikt, valt nog af te wachten.