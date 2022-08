Paris Hilton bouwt een feestje aan The Library, 3 Are Legend zorgt voor apotheose aan het hoofdpodium: dit was de laatste dag van Tomorrowland

Hoogtepunten genoeg op de laatste festivaldag van drie weekends Tomorrowland. Maar slechts eentje dat er écht bovenuit torende: de aanwezigheid van Paris Hilton. De steenrijke hotelerfename mocht een dj-set draaien op het podium van The Library, en bracht zo (nog meer) spektakel naar Boom. Dat ze even later ook nog eens opdook tijdens de set van Dimitri Vegas & Like Mike & Timmy Trumpet, deed het publiek pas écht gek worden.

Al was er ook op de andere podia het een en ander te beleven. Zo bleek Youphoria hét podium bij uitstek voor Infected Mushroom. De Israëlische groep mocht er afsluiten, en joeg het aantal beats nog snel even de hoogte in. Al was de echte klap op de vuurpijl ongetwijfeld de set van 3 Are Legend op het hoofdpodium. Steve Aoki en (alweer) Dimitri Vegas & Like Mike gaven een masterclass ‘hoe zweep ik het publiek op’. Waar was dat feestje? In De Schorre, begot!