Paris en Prince brengen eerbetoon aan Michael Jackson

30 augustus 2018

15u55 0 Showbizz Paris en Prince hebben een prachtig eerbetoon gebracht aan hun overleden vader, Michael Jackson. The King of Pop zou gisteren zijn zestigste verjaardag hebben gevierd, maar overleed op 25 juni 2009 op zijn vijftigste.

Paris (20) en Prince (21) liepen hand in hand op de rode loper van de Diamond Birthday Celebration in Las Vegas. Prince, Michael's oudste zoon, bracht hulde aan zijn overleden vader in de iconische rode military jacket van zijn vader. Paris koos op haar beurt voor een opvallende retro zonnebril met roze glazen.

Namens hun vader namen de twee later op de avond de Elizabeth Taylor AIDS Foundation Legacy Award for Humanitarian Service in ontvangst, die Michael postuum werd toegekend.

"Ik sta hier vandaag met ontzag en eerbied voor mijn vader. Hij heeft niet alleen voor de muziekwereld veel betekend, ook zijn liefdadigheidswerk heeft miljoenen mensen bereikt. Hij gebruikte zijn platform voor humanitair werk en had een hart voor zwakkeren in de samenleving", vertelde Prince aan Entertainment Tonight. "We eren hem op onze eigen manier en ik verwacht niet dat iemand anders dat begrijpt, behalve deze geweldige kerel hier naast me", voegde Paris daaraan toe.