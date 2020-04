Papa van Selah Sue opnieuw in coma door corona: “Misschien liep hij het virus op bij de kapper” BDB

27 april 2020

23u25

Bron: Eén 2 Showbizz De papa van Selah Sue (30) ligt opnieuw in coma door het coronavirus. Dat vertelde de zangeres in het Eén-programma ‘Vandaag’. “Hij werd meteen weer naar de dienst intensieve zorgen overgebracht.”

Geen liveoptredens dezer dagen, dus doet Selah Sue haar ding vanuit haar slaapkamer. Van daaruit presenteert ze haar ‘Lullaby’-sessies, waarin ze heel open communiceert met haar fans. Zo kwamen we te weten dat haar papa in coma ligt door het coronavirus. In ‘Vandaag’ vertelde ze over de rollercoaster van de voorbije weken.

“M’n vader is de laatste keer buiten gekomen op 16 maart en toen is hij bij de kapper geweest”, verklaarde de zangeres. “Hij zou het virus daar dus opgelopen kunnen hebben. De andere optie is dat m’n mama hem besmet heeft. Zij werkt in een woonzorgcentrum en heeft zich ook een paar dagen ziek gevoeld.”

Longontsteking

Na enkele betere momenten ligt de papa van Selah intussen opnieuw op intensieve zorgen. “Vorige donderdag hadden ze hem uit coma gehaald. Alles zag er goed uit en hij kon opnieuw praten. We waren razend enthousiast, maar een paar uur later kregen we al telefoon met de boodschap dat hij een nieuwe longontsteking had opgelopen. Ze hebben hem meteen weer in coma moeten brengen en sindsdien ligt hij terug op de dienst intensieve zorgen.”

De voorbije weken waren heel intens voor de zangeres, maar ook voor haar mama. “Het is ontzettend zwaar dat we elkaar niet kunnen knuffelen, want we zijn een heel fysieke familie”, vervolgde Selah. “Maar we bellen elke dag en ze wordt ook heel goed opgevangen door familie en haar buren.”

(Lees verder onder de video.)



Ook de grootmoeder van de singer-songwriter raakte trouwens besmet met het coronavirus. “Maar zij is er snel weer doorgekomen. Na enkele dagen zat ze opnieuw boterhammen te eten. Da’s een ontzettend taaie madam, niet normaal. Onze ‘omie’ gaat ons allemaal overleven.”

Verder had Selah ook nog goed nieuws te melden. Haar nieuwe EP ‘Bedroom’ is uit en de reacties zijn positief. “Dat doet enorm veel deugd, zeker in deze moeilijke periode. Ik heb de plaat opgenomen net na de bevalling van m’n tweede zoon. Hij lag de hele tijd bij me op bed terwijl ik aan het schrijven was.”

Dat de zangeres dit jaar niet op een podium kan staan door de coronacrisis, is het minste van haar zorgen. “Ik had sowieso geen optredens gepland dit jaar”, klonk het. “Niets kan trouwens op tegen dit virus. Nu ik van zo dichtbij met de ziekte ben geconfronteerd, kan ik alleen maar oproepen om de maatregelen te blijven volgen. Als dat niet gebeurd was, en de ziekenhuizen overspoeld waren met besmette mensen, had m’n papa nu niet meer geleefd.”