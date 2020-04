Papa van Selah Sue ligt in coma door coronavirus: “Zo erg dat ik m’n mama nu niet kan knuffelen” BDB

10 april 2020

18u06

Bron: YouTube 0 Showbizz De papa van Selah Sue (30) is besmet met het coronavirus en ligt momenteel in een kunstmatige coma in het ziekenhuis. Dat vertelde de zangeres tijdens een livesessie op haar YouTube-kanaal.

Om haar fans verstrooiing te brengen tijdens de coronacrisis speelt Selah Sue tijdens verschillende livesessies muziek vanuit haar kot. Op vrijdag postte ze een nieuwe video en die begon ze met minder goed nieuws. “Het gaat niet zo goed met m’n papa”, vertelt ze. “Hij is besmet met het coronavirus en ze hebben hem in een coma moeten brengen omdat hij niet meer kon ademen. Hij was echt te veel aan het afzien. Ik probeerde de voorbije dagen met hem te praten, maar hij kon niet meer dan twee woorden na elkaar zeggen. Hij moest voortdurend naar lucht happen."

De zangeres liet weten dat ze opgelucht is omdat haar vader nu in rust tegen de ziekte kan vechten. “Hij ligt in een prima ziekenhuis en er wordt heel goed voor hem gezorgd. Elke dag bellen ze m’n moeder met een update van de situatie. Ik vind het wel enorm lastig dat ik haar op dit moment niet kan knuffelen. We hebben een heel fysieke band. Het is moeilijk om afstand te houden. Gisteren zijn we samen gaan fietsen en hebben we een glas wijn gedronken. We blijven erg hoopvol. Ik probeer positief te blijven en alles van dag tot dag te bekijken.”

Feest

Selah had nooit gedacht dat ze zelf zo dicht met de ziekte in contact zou komen. “Je hoort al die verhalen, maar je verwacht niet dat je er zelf mee te maken krijgt”, vervolgt ze. “Ik snap ook niet hoe hij het virus heeft opgelopen. Hij is al die tijd thuis gebleven en toch is hij besmet geraakt. Volg alsjeblieft de maatregelen op van de overheid. Want zelfs degenen die zich netjes aan de afspraken houden, kunnen toch nog ziek worden. Ik heb dan ook enorm veel respect voor de kennis en wijsheid van viroloog Marc Van Ranst.”

In tussentijd doet de familie van Selah haar uiterste best om hun vader een hart onder de riem te steken voor wanneer hij wakker wordt. “We zijn boodschappen aan het opnemen en m’n broer heeft een T-shirt gemaakt met het opschrift ‘Ik heb corona overleefd’. Dat moet hij dan elke dag dragen. En dan gaan we ook een feestje voor hem organiseren. Samen met m’n zoon Seth heb ik ook een tekening gemaakt. Het werd een konijn, dat we samen hebben ingekleurd. Dat konijn is m'n vader nu aan het helpen om tegen de ziekte te vechten.”