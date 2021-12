Papa van Riadh Bahri is overleden: “Ik ga mezelf nooit vergeven dat ik niet gezegd heb dat ik je graag zie”

Eerder vertelde Bahri al dat de band met zijn vader niet altijd even goed was. Kamel worstelde met het feit dat Bahri op mannen valt. “Onze relatie was nooit evident. Daar ben ik altijd open en eerlijk over geweest. En dus neem ik nu afscheid Van de vader die ik had, de vader die ik nooit heb gehad en de vader die ik nooit nog zal hebben. In de dood zijn geen tweede kansen. Dat is een bittere pil. Een realiteit waar ik nu mee zal moeten leren leven die me gaat verscheuren en achtervolgen. En eentje die verdomd veel pijn doet.”