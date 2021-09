Papa Clara en Jelle Cleymans speelt in band ‘De Cooke & Verhulst Show’

“In 1991 begon ik met het vaste live-orkest van de Samson & Gert-shows en dat is altijd zo gebleven”, vertelt Jan Cleymans in Het Nieuwsblad. “Maar ik kende Gert al van daarvoor. Hij was pas 18 of 19 toen hij eind de jaren 80 een figurantenrolletje speelde in het KNS-theaterstuk Ghetto . Ik was daarin een joodse muzikant. Het klikte meteen tussen ons en Gert vertelde toen dat hij met iets bezig was. Een jaar later belde hij me op met de vraag een orkest voor hem te regelen. Hij zou een show starten met een hond. Ik reageerde van hola! Toen hij van plan bleek drie keer per dag, drie dagen per week in de Elisabethzaal op te treden, dacht ik dat hij gek was geworden. Maar kijk, hij kreeg gelijk. Het liep storm.”