Pantera-drummer Vinnie Paul overleden EVDB

23 juni 2018

10u58 0 Showbizz De drummer van Pantera, Vinnie Paul is overleden. De metalband maakte het nieuws bekend via Facebook. Vinnie Paul was pas 54 jaar oud. De oorzaak van zijn overlijden is momenteel nog niet bekend.

Vinnie Paul was een van de oprichters en de drummer van de metalband Pantera. De band maakte het nieuws bekend via zijn officiële Facebookpagina: "Vincent Paul Abbott aka Vinnie Paul is overleden. Paul staat vooral bekend als drummer in de bands Pantera en Hellyeah. Verdere details zijn momenteel nog niet bekend. Zijn familie verzoekt jullie om alsjeblieft haar privacy te respecteren."

Vinnie Paul werd op 11 maart 1964 geboren in Abilene, Texas. In de jaren tachtig richtte hij samen met zijn broer 'Dimebag' Darrell Abbott de metalband Pantera op. De band kende een groot succes tot 2003 wanneer ze de band opdoekten. In 2004 startten Vinnie en zijn broer een nieuwe band, genaamd Damageplan. Op op 8 december 2004 werd 'Dimebag' Darrell op het podium doodgeschoten door een gestoorde Pantera-fan. Daarna werd Vinnie lid van de populaire heavymetalband Hellyeah.