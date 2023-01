Panic! At The Disco stopt ermee: “Soms moet een reis eindigen zodat een nieuwe kan beginnen”

MuziekSlecht nieuws voor de fans van Panic! At The Disco. Frontman Brendon Urie (35) laat aan zijn volgers op Instagram weten dat de band ermee ophoudt. Zijn vrouw is in verwachting en hij maakt zich ‘klaar voor een nieuw hoofdstuk’. “Bedankt allemaal voor jullie enorme steun doorheen de jaren", klinkt het.

Er is even écht ‘paniek’ onder de fans van Panic! At The Disco, want zanger Brendon Urie dropt een bommetje op Instagram: de band houdt het voor bekeken. “Toen ik opgroeide in Vegas, had ik me nooit kunnen voorstellen waar dit leven me zou brengen", steekt Urie van wal. “Zoveel plaatsen over de hele wereld en alle vrienden die we onderweg hebben gemaakt... Maar soms moet een reis eindigen zodat een nieuwe kan beginnen.”

“We hebben geprobeerd het voor onszelf te houden, hoewel sommigen van jullie het misschien al hebben gehoord: Sarah en ik verwachten binnenkort een baby.” Zijn focus ligt dan ook op zijn groeiende gezin. “Het vooruitzicht vader te zijn en te zien hoe mijn vrouw moeder wordt, is zowel nederig als opwindend. Ik kijk uit naar dit volgende avontuur, maar laat hierbij wel weten dat Panic! At The Disco ermee stopt.”

Dankbaar

De Amerikaanse zanger dankt zijn fans voor de steun doorheen de jaren. “Ik heb hier zitten proberen de perfecte manier te bedenken om dit te zeggen en ik kan echt niet onder woorden brengen hoeveel het voor ons heeft betekend. Of je nu er vanaf het begin bij was of ons net hebt ontdekt, het was een genoegen om niet alleen het podium met zoveel getalenteerde mensen te delen, maar ook om onze tijd met joù te delen.”

Dit is ongetwijfeld een donderslag aan heldere hemel voor de fans, aangezien er amper een halfjaar geleden nog een nieuw album, ‘Viva Las Vengeance’, werd gelost én er nog een komende tournee op de planning staat. In februari wordt de tournee afgetrapt, met op 28 februari een concert in ons Belgenlandje, in het Antwerpse Sportpaleis. Hij bevestigt gelukkig wél dat deze shows nog steeds doorgaan. “Ik kijk er naar uit om iedereen in Europa en in het Verenigd Koninkrijk te zien voor de laatste keer.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Brand tijdens optreden van Panic! At The Disco.

Lees ook: