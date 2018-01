Pamela Anderson trekt in bij 18 jaar jongere Franse voetballer (en ze hebben trouwplannen) KD

24 januari 2018

14u08 0 Showbizz Pamela Anderson heeft Los Angeles definitief verlaten. Ze is ingetrokken bij haar 18 jaar jonge vriend Adil Rami in Zuid-Frankrijk. Het koppel woont samen met Pamela's hond Zuzu in Marseille, waar Adil voetbalt.

De 'Baywatch'-ster en de Olympique Marseille-voetballer leerden elkaar in mei vorig jaar kennen op de Grand Prix in Monaco en zijn sindsdien onafscheidelijk. Pamela heeft het zwaar te pakken: ze verliet Amerika om bij Adil in Marseille te gaan wonen. Haar villa in Malibu verhuurt ze nu voor zo'n 32.000 euro per maand.

Maar er is meer: Pamela en Adil hebben trouwplannen. Het koppel kocht vorige maand verlovingsringen bij een gerenommeerde juwelier.

Golden retriever

Pamela's zonen Dylan (20) en Brandon (21) bleven achter, maar komen geregeld op bezoek. Golden retriever Zuzu is wel mee verhuisd.

Adil heeft een tweeling, Zayn en Madi, van 1,5 met actrice/model Sidonie Biemont. Zij woont met de kinderen in Parijs. Met kerst postte Sidonie een foto van haar en Adil met de tekst: "Zes jaren van liefde, twee prachtige kinderen, en onze wegen zijn gescheiden. Hij blijft een fantastische papa en een intelligente man voor wie zijn familie op de eerste plaats komt. Bedankt om onze nieuwe levenskeuzes te respecteren."

Adil met zijn tweeling in Parijs.

6 ans d amour, 2 magnifiques enfants, et nos chemins se sont séparés. Il reste aujourd hui un papa extraordinaire et un homme intelligent qui pense à sa famille avant tout. Merci de respecter nos nouveaux choix de vie. Joyeux Noël à tous😘 6 years of love, 2 beautiful sons, and our paths have separated. He is today a wonderful dad and a smart man that thinks family comes 1st. Thanx for respecting our new lives. Merry Xmas ya all 😘 Een foto die is geplaatst door null (@sidoniebiemont) op 23 dec 2017 om 08:30 CET