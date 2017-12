Pamela Anderson (50) heeft de teletijdmachine ontdekt Baywatch-icoon katapulteert fans terug naar hoogdagen met old school lingerieshoot EDA

13u10

Bron: The Sun, PhotoNews 0 Photo News Pamela Anderson poseert voor de nieuwste campagne van Brits lingeriemerk Coco de Mer. Showbizz Pa-pa-pamela Anderson doet weer waar ze goed in is: de wereld aan het stotteren brengen. De 50-jarige Baywatch-ster trakteert haar fans op enkele gloednieuwe kiekjes in lingerie en katapulteert hen zo terug naar de hoogdagen van haar bestaan.

Het Amerikaanse sekssymbool werd tot de nieuwe ambassadrice van het Britse lingeriemerk 'Coco de Mer' geridderd en is sinds deze week dus ook het -nu, ja- 'gezicht' van hun nieuwste campagne.

In een reeks prachtige plaatjes, geschoten door fotograaf Rankin, poseert het blonde culticoon zomaar even de helft van haar leeftijd af. Of daar wat photoshop bij aan te pas kwam? Ongetwijfeld. Dat zou overigens kunnen verklaren waarom Pammie de lancering van de lingercollectie gemaskerd bijwoonde. Maar laat dat het resultaat niet bederven.

Photo News

De voormalige Playmate voelt zich naar eigen zeggen fan-tas-tisch sinds ze de mijlpaal van een halve eeuw heeft bereikt -"Ik doe alles wat ik altijd al heb willen doen"- en omarmt het leven als nooit tevoren.

"Ik leef in het zuiden van Frankrijk, 99% van mijn leven is gewijd aan mijn goede doelen, en mijn kinderen (Dylan 19 en Brandon 21) zijn geweldig getalenteerd en staan op eigen benen."

Photo News

Photo News

Pamela woonde woensdagavond de lancering van haar lingeriecollectie in Londen bij, gehuld in een hyperstrakke PVC jurk met Catwoman masker.

Photo News