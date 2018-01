Pakkende getuigenis in 'Taboe' over leven met een partner met ALS: "Het is de hel" EDA

27 januari 2018

13u23

Bron: VRT 2 Showbizz De gloednieuwe Eén-reeks 'Taboe' raakte vorige week zondag meer dan één gevoelige snaar in Vlaanderen. Komisch en tegelijkertijd enorm aangrijpend. In de aflevering van morgen worden we opnieuw bij de keel gegrepen wanneer Nicole vertelt over hoe ze omgaat met de ongeneeslijke ziekte van haar jeugdliefde Danny: "Het is de hel."

Ze zijn jeugdliefjes die met veel liefde voor mekaar zorgen. Nicole al wat meer voor Danny, die ALS heeft. Dat is een aandoening waarbij de hersenen geen signaal meer geven aan de spieren. Danny’s lichaam verlamt daardoor steeds meer.

Nicole spreekt openlijk over de gezamenlijke lijdensweg in de tweede aflevering van 'Taboe'. “Ik heb daar eigenlijk geen woorden voor, want ‘hel’ is nog een beetje te zacht”, geeft ze toe.

Mensen met een ongeneeslijke ziekte

Morgenavond komen nog meer gasten met een ongeneeslijke ziekte aan bod. In een poging om het taboe te doorbreken nodigt Philippe Geubels hen uit in zijn vakantiehuis.

Demi (21) heeft mucoviscidose, een progressieve longaandoening. Tot haar achttiende kon ze nog naar school, maar sindsdien is haar toestand zo verslechterd dat ze de hele dag thuis zit bij haar moeder. Demi’s vrienden beginnen aan hun leven, terwijl zij het hare vanuit de zetel ziet voorbijgaan.

Mireille (46) kreeg vijf jaar geleden te horen dat ze nog maar één jaar te leven had. Ze wrong zich door bijzonder zware behandelingen en omschrijft zichzelf als gelukkig omdat ze de afgelopen jaren zo intens beleefde.

Hilde (54) kreeg enkele jaren geleden te horen dat ze eierstokkanker had in een vergevorderd stadium. Vrijwel al haar organen raakten aangetast, en toch is ze nog steeds hier. Ze kijkt met een geestig cynisme naar de wereld, en haar tactiek om de dag door te komen lijkt vooral om haar ziekte te negeren.

Taboe, zondag, 20.30 uur, op één.