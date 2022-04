Pakkende beelden: Arno kreeg staande ovatie op Filmfestival Oostende

Showbizz Nederland­se zanger, componist en schrijver Jan Rot (64) overleden

Jan Rot is vrijdagochtend op 64-jarige leeftijd overleden. Dat is bekendgemaakt in een bericht op zijn Facebookpagina. De Nederlandse zanger, componist en schrijver had uitgezaaide darmkanker. Rot is in Vlaanderen vooral bekend door zijn versie van ‘Op een Mooie Pinksterdag’, met Rick de Leeuw.

22 april