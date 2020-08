Paardenboer Stephan uit ‘Boer Zkt. Vrouw’ ruimt puin na brand: “Voor meer dan 200.000 euro schade” Redactie

04 augustus 2020

11u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz De Vlaams-Canadese paardenboer Stephan (34) zocht in ‘Boer Zkt. Vrouw: De Wereld Rond’ een Vlaams lief. Nadat het niks was geworden met Evelien, liet hij verstaan dat hij niet meteen op zoek zou gaan naar een andere vrouw. “Het is nog altijd zeer stil op amoureus vlak”, zegt Stephan in Dag Allemaal. “Ik heb nu andere zorgen aan mijn hoofd.”

Voor Stephan, de horse man uit het jongste seizoen van ‘Boer Zkt. Vrouw’, had 2019 niet slechter kunnen eindigen. Op oudejaarsdag brandde zijn grote schuur tot op de grond af. ‘En acht maanden later ben ik nog altijd volop puin aan het ruimen’, vertelt Stephan ons wanneer we hem in Canada aan de lijn krijgen.

Was jij thuis toen de brand uitbrak?

Gelukkig niet. Ik trek elke winter naar Arizona om daar op een grote ranch met paarden te werken. Op 1 januari kreeg ik een bericht van mijn buurman, of ik hem dringend wilde bellen. Bleek dus dat mijn grote schuur was afgebrand. Dat was serieus schrikken. Goed dat ik neerzat. Ja, nu kan ik er al een beetje om lachen, maar toen...

Als je nu nog aan het opruimen bent, betekent dat wellicht dat de schade niet gering is.

De schuur is compleet in de as gelegd, en de inhoud is reddeloos verloren. Mijn tractor, kano, werkgerief: allemaal weg. In totaal bedraagt de schade meer dan 200.000 euro.

Jij bent die eerste januari waarschijnlijk meteen naar huis teruggekeerd?

Nee, pas in maart. Bij de verzekeringsmaatschappij zeiden ze: ‘Alles is toch weg, je kan hier nu niks doen.’ Bovendien lag er toen een dik pak sneeuw, zodat er weinig te zien was.

Was het een emotionele ­thuiskomst?

’k Had er mij twee maanden op voorbereid, en toch was ik van slag toen ik zag wat de brand had aangericht. Maar pas toen de sneeuw weg was, zag ik de échte omvang van de ravage.

Is de oorzaak bekend?

De mensen van de verzekering denken dat eekhoorns een kabel hebben kapotgebeten waardoor er kortsluiting is ontstaan. Tja, kan gebeuren, zeker?

Wanneer kan je aan een nieuwe schuur beginnen?

In september. Hoop ik. Momenteel ben ik nog volop bezig om het oud ijzer naar bedrijven te brengen die dat verwerken. Dat is een werk van lange adem, hoor. Intussen loopt het andere werk natuurlijk gewoon verder: de paarden verzorgen, hooien... En je weet wat ze zeggen, hé: een ongeluk komt nooit alleen.

Waarmee je bedoelt?

Aan het einde van de winter heeft de carport waar mijn trailer en tractor normaal staan het begeven onder de zware sneeuwval. (op ironische toon) Ja, het is al een wreed goed jaar geweest...

En de coronacrisis, heb je daar ook veel last van gehad?

Waar ik woon, merk ik er niet zoveel van, omdat het hier nogal dunbevolkt is. Het geplande bezoek van mijn zus en haar kinderen gaat evenwel niet door. De reis houdt te veel risico’s in.

Bovendien mag ze waarschijnlijk het land niet in.

Directe familieleden wel. Nu is mijn moeder bij mij om mij te helpen. Zij bracht een puppy voor mij mee, een Mechelaar die Piper heet. Hij en mijn andere hond, Gus, kunnen het al prima vinden met elkaar.

Heb jij nog contact met de dames uit ‘Boer Zkt. Vrouw’?

Af en toe, met Charlotte en Evelien.

Sara heeft intussen een ander bekend lief gevonden.

Ja, zij is nu samen met Kobe Ilsen, hé? Iemand heeft mij dat onlangs verteld, want met Sara zelf heb ik geen contact meer.

Hoe zie jij de toekomst nu?

Ik werk nog steeds aan de uitbouw van de ranch, maar de brand in de schuur is een serieuze rem op alles. Ook de enorme regenval de laatste tijd helpt niet, én onlangs kreeg ik bij het snoeien een tak in mijn linkeroog. Ik kan er even niks kan meer uit zien.

Ook dat nog.

Ach, weet je, het is een heel gedoe om alles in orde te krijgen, maar mijn familie en mijn beesten zijn gezond en dat is het voornaamste.

LEES OOK:

Algemeen Boerensyndicaat niet blij met filmpje van dierenrechtenactiviste An Lemmens: “Ze weet niet hoe het zit, maar drukt wel haar stempel”

Kandidaten uit ‘Boer zkt vrouw’ zetten grove middelen in om hun ‘post’ op te halen