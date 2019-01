Paar miljoen te veel? Deze Britse supersterren verkopen hun huis met fikse korting SD

22 januari 2019

16u17 0 Showbizz De huizenmarkt in Engeland gaat momenteel door een diep dal. De verkoopprijzen zijn de afgelopen jaren spectaculair gedaald en dat heeft ook zo zijn gevolgen voor de plaatselijke beroemdheden die hun panden wilden verkopen. Onder andere Noel Gallagher en Rod Stewart moesten al flink toegeven op de verkoopprijs.

Wat geld te veel? Met enkele miljoenen op zak kan je de volgende sterrenhuizen met fikse kortingen op de kop tikken. Origineel buitenverblijf verzekerd!

Noel Gallagher

Noel Gallagher kocht deze halfopen bebouwing in Blomfield Road, naar verluidt een van de meest aantrekkelijke straten in Little Venice, Londen, in 2010 voor ongeveer £ 8 miljoen (€ 9.088.534). In 2016 besloot hij het echter al opnieuw te verkopen voor £ 11,5 miljoen (€ 13.064.767), maar tot op heden vond hij geen geïnteresseerden. Onlangs verlaagde hij de verkoopprijs dan tot £ 8.950.000 (€ 10.167.797).

In ruil krijg je wel 6 slaapkamers en 5 badkamers. Woonkamer en keuken zijn gloednieuw, en de eigenaars kunnen zorgeloos aan hun conditie werken in de reusachtige fitnessruimte. De afgeschermde tuin loopt rondom het huis, en parking is voorzien. Een extra troef in deze omgeving!

Rod Stewart

Meer dan 30 jaar woonde Rod Stewart in het impressionante Wood House in Essex, maar in juli 2016 besloot hij toch om het gebouw te verkopen. Het prijskaartje? £ 7,5 miljoen (€ 8.520.500). Maar er meldden zich geen geïnteresseerden, en dus besloten Stewart en zijn vrouw Penny om een drastische beslissing te nemen: ze verlaagden de prijs naar £ 4.725.000 (€ 5.367.915).

Het gebouw en de bijbehorende gronden zijn in ieder geval impressionant. Naast een meer, tennis- en voetbalveld en zwembad, is het ook mooi wandelen in de prachtig aangelegde tuin op verschillende niveaus. Het pand zelf bevat zes slaapkamers en vijf badkamers. Overal is geprobeerd om de historische sfeer van het gebouw te behouden, aangevuld met Rod’s eigen - ietwat excentrieke - stijl. Een goed voorbeeld daarvan is het geschilderde plafond in een van de kamers.

Zayn Malik

Popster Zayn Malik kocht dit moderne huis in Noord-Londen in 2012, voor £ 3,65 miljoen (€ 4.146.643), toen hij nog grote successen behaalde met One Direction. Ondertussen probeert hij het solo en vertoeft hij vooral in de Verenigde Staten, en wil hij van dit pand af. Voor een schamele £ 3,5 miljoen (€ 3.976.233) kan het pand al van eigenaar wisselen.

Het eigendom bevat 5 slaapkamers, 4 badkamers, een wijnkelder én een eigen panic room. Geen zwembad voor de ‘PILLOWTALK’-zanger, maar wel een jacuzzi en een zonnedek. De nieuwe eigenaar zal zonlicht genoeg krijgen, want het huis bulkt van de grote raampartijen en de ruime tuin.