Paalacrobaat Gilles uit 'Belgium's Got Talent' verwelkomt zoontje: "Veel traantjes gelaten" Veerle Van De Wal

01 augustus 2018

19u13 0 Showbizz Gilles Thiry, de paalacrobaat in de recente finale van ‘Belgium’s Got Talent’, en zijn vriendin Sanne zijn de trotse ouders geworden van een zoontje, Basil. De jongen kwam vier dagen te laat maar moeder en kind stellen het goed.

"De bevalling bijwonen was heftig, ik heb vele traantjes gelaten. Maar wij zijn heel blij. We waren op slag verliefd, Basil is perfect. Luiers verversen vraagt nog wat oefening, maar ik doe mijn bes", lacht Gilles.

Gilles herneemt in september zijn opleiding tot brandweerman maar blijft regelmatig optreden als circusartiest. "Of ik voorzichtiger ben nu ik papa ben? Er is altijd een risico, maar ik weet wat ik doe. Ik vertrouw erop dat het altijd goed afloopt. Ik krijg de volledig steun van mijn vriendin."