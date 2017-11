P-Magazine biedt excuses aan Hilde Van Mieghem aan en haalt omstreden artikel offline ADN

13u23

Bron: Belga 0 Twitter, VRT De verontschuldiging aan het adres van actrice Hilde Van Mieghem. Showbizz Mannenwebsite P-Magazine heeft via Twitter excuses aangeboden aan actrice Hilde Van Mieghem, die eerder de verdediging op zich nam van de vrouwen die klacht hebben ingediend tegen tv-maker Bart De Pauw. Een artikel op de website van P-Magazine waarin Van Mieghem hypocriet gedrag verweten wordt omdat ze het voortouw neemt in de "Metoo"-discussie terwijl ze vroeger in het naaktblad Playboy had geposeerd, deed heel wat stof opwaaien op sociale media.

Vandaag trok P-Magazine op Twitter eerst nog in het verweer. Aan verschillende Twitteraars die hen aanspraken op het artikel - met de titel 'Hilde van Mieghem maakte dankbaar gebruik van haar lijfelijke charcuterie' - liet het voormalig magazine weten dat ze het "choquerend" artikel niet zelf hebben geschreven, maar dat het om een mening gaat van een lezer die ze online hebben geplaatst. "Wij hebben de mening enkel gepost, niet geschreven", klonk het.

Een uur nadat P-Magazine in het defensief ging, werd de "mening" toch offline gehaald. "Onze welgemeende excuses aan Hilde Van Mieghem", begint een verontschuldigende post. "We zijn over de schreef gegaan (...) We maakten de menselijke fout om een forum te geven aan een Facebookpost waarvan we wisten dat de mening er zwaar over was." P-Magazine beseft dat "dit niet meer over een scherpe pen gaat maar over het harteloos beledigen van een zeer gerespecteerde vrouw, actrice en moeder". Het artikel werd dan ook offline gehaald omdat "het net hypocriet is van ons dat we dergelijke uitlatingen delen terwijl we aan de lopende band shoots van prachtvrouwen de wereld insturen".

Wat een laag-bij-de-gronds, schandalig stuk. Wat een domheid spreekt eruit. Wat een totaal gebrek aan empathie. Ik word misselijk van de term 'lijfelijke charcuterie'. Alsof het niet om een mens maar een beest gaat. Al mijn steun voor @hildevanmieghem. https://t.co/4UY3Gjslv4 Ann De Craemer(@ AnnDeCraemer) link

Dus omdat @hildevanmieghem ooit in de P stond en er voor koos om mooie foto's te delen, verliest ze plots het recht om zich uit te spreken over aanranding, misbruik, enzovoort?



Uit welke grot komen jullie, @Pmagazine ? https://t.co/NkPUO25pWF Yasmien(@ Smienos) link

W.A.L.G.E.L.I.J.K. @Pmagazine dat jullie zoiets durven publiceren maakt me misselijk. #metoo https://t.co/PdvB1X3QCi Daan Schellemans(@ DaanSchellemans) link