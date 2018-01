P Diddy wil jongetje met 'racistische' H&M-trui contract aanbieden TK

11u14

Bron: Metro.co.uk 2 H&M Showbizz Een zwart jongetje in een trui met het opschrift 'coolest monkey in the jungle' stoppen, het is geen slimme zet. H&M kan ervan meespreken, want ze kreeg gisteren bakken kritiek over zich heen. E en ongelukkige fout, verontschuldigde de winkelketen zich, maar hun reputatie kreeg toch een flinke deuk. Al zou er ook een positief gevolg kunnen zijn: P Diddy zou het kind een modellencontract willen aanbieden.

De rapper/zakenman mengde zich gisteren zelf al in de discussie over de al dan niet racistische trui. Hij postte een tekening van het jongetje op Instagram, waarbij de tekst op de hoodie vervangen werd door 'coolest king in the world'. "Zet er wat respect op", schreef hij erbij. "Als je naar ons kijkt, zorg dan dat je royalty ziet, en bovennatuurlijke glorie van God. Al de rest is onrespectvol."

Diddy - zijn echte naam is Sean Combs - zou het jongetje nu ook als model willen voor zijn eigen kledinglijn 'Sean John'. Naar verluidt heeft hij het kind een contract van een miljoen dollar aangeboden. Of de jongen en zijn familie dat geaccepteerd hebben, is niet helemaal duidelijk. Bij het bedrijf van Diddy houden ze de lippen stijf op elkaar.

Put some respect on it!! When you look at us make sure you see royalty and super natural God sent glory!! Anything else is disrespectful. Een foto die is geplaatst door null (@diddy) op 08 jan 2018 om 22:00 CET

Door het stof

H&M lag gisteren zwaar onder vuur voor het pijnlijke beeld in hun webwinkel. Onder meer Romelu Lukaku diende hen van antwoord met een rake Instagramfoto. De kledingwinkel sloeg meteen mea culpa en kroop door het stof. Ze veronstchuldigden zich publiekelijk en postten ook een statement online. "Onze reactie is simpel: we hebben het bij het verkeerde eind en het spijt ons heel erg. We hebben de verantwoordelijkheid om ons bewust te zijn van alle raciale en culturele gevoeligheden - en dat hebben we hier niet goed gedaan."

De keten benadrukt dat de fout niet met opzet werd gemaakt. "Maar dat wil niet zeggen dat we het niet extreem serieus nemen, of dat we niet begrijpen dat dit veel mensen geraakt heeft." De foto werd offline gehaald en het kledingstuk werd ook verwijderd uit de webshop. "We doen er nu alles aan om te voorkomen dat dit in de toekomst nog kan voorvallen."

We have got this wrong and we are deeply sorry. Link in bio. Een foto die is geplaatst door null (@hm) op 10 jan 2018 om 01:36 CET