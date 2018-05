Ozzy Osbourne weet niet hoe oud hij is EVDB

27 mei 2018

09u34 3 Showbizz Ozzy Osbourne heeft per ongeluk verklapt dat hij niet meer weet hoe oud hij zelf is. Tijdens een interview met The Guardian noemde hij zichzelf 70 jaar oud, terwijl hij eigenlijk een jaar jonger is.

De Black Sabbath-frontman vertelde tijdens het interview met de Britse krant over ouder worden. "Het zwaarste aan ouder worden is dat al je vrienden overlijden", vertelt de Prince of Darkness. "Mijn probleem is echter dat ik niet meer kan onthouden dat ik 70 jaar oud ben. Ik weet echt niet wat mensen van die leeftijd de hele dag doen, dus ik doe maar gewoon..."

Ozzy is eigenlijk nog maar 69 jaar en is pas op 3 december jarig.