Ozzy Osbourne keert na twintig jaar terug naar het Verenigd Koninkrijk: “De belastingen zijn te hoog in de VS”

“We verlaten Los Angeles.” Het zijn de woorden van Black Sabbath-frontman Ozzy Osbourne, die met zijn echtgenote Sharon weer naar het Verenigd Koninkrijk verhuist. “Het stemt ons wel droevig, maar de belastingen worden écht te veel. Ik vind het erg, want ik genoot heel erg van mijn leven daar. Als ze iets aan de belastingen doen, kom ik misschien wel terug. Ik weet het niet”, vervolgt de muzikant. “Ik neem mijn opnamestudio met me mee. Ik ga daar een schuur bouwen en daarin mijn eigen studio maken. Ik zal dus nog steeds muziek blijven maken. Mijn band kan overkomen.” Volgens The Mirror moet er in de Verenigde Staten 28% belastingen betaald worden, maar komt daar in Californië nog eens 13% bij.

Ozzy Osbourne kan in het Verenigd Koninkrijk hopelijk wat tot rust komen. De bejaarde rocker kampt al een tijdje met gezondheidsproblemen. Zo raakte bekend dat hij aan de ziekte van Parkinson lijdt en werd hij verschillende keren geopereerd na een ongelukkige val in 2019. Dat eiste ook mentaal een tol, gaf de muzikant toe. “De afgelopen drie jaar heb ik therapie gekregen”, vertelde hij. “Toen ik een kind was in Engeland kon je niet naar een therapeut, want dan zouden ze denken dat je geschift was. Maar het is oké. Je bent niet dom als je naar een therapeut gaat, maar je bent stom als je niét gaat wanneer je het nodig hebt.”