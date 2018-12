Overweldigende steun voor Dieter en Kevin brengt 102.645 euro op SD

23 december 2018

19u02

Bron: VRT 0 Showbizz Heel Vlaanderen leefde de afgelopen week mee met ‘Down the snow’, het hartverwarmende liftavontuur van Dieter Coppens en Kevin. Hun warme actie brengt maar liefst 102.645 euro op voor Kom op tegen Kanker en Downsyndroom Vlaanderen.

Tientallen liften en 2.700 kilometer later kwamen ze moe, maar voldaan aan in het warme Wachtebeke. Als echte helden werden ze onthaald in het provinciaal domein Puyenbroeck, waar ze opgewacht werden door hun vrienden van ‘Down the road’. Maar op het podium stond de grootste verrassing op hen te wachten: de mama van Kevin, met in haar handen een cheque met het bedrag dat de actie van ‘Down the snow’ heeft opgebracht.

2.700 km liften van het koudste naar het warmste plekje in Europa: dat was het doel van Dieter en Kevin. Vanavond is deze droom ook werkelijk in vervulling gegaan. Met maar liefst 102.645 euro op de teller, is ‘Down the snow’ groter geworden dan Dieter Coppens en Kevin ooit hadden gehoopt. “We hadden nooit verwacht dat we met Down the snow zo veel geld zouden ophalen! We hopen zo een verschil te maken voor mensen met Downsyndroom en kanker”, vertelt Dieter Coppens.

Gastvrijheid

Het liftavontuur verliep evenwel niet steeds van een leien dakje. Het was niet altijd even evident om een lift of een slaapplaats te regelen en de koude werkte ook niet altijd mee. Toch hebben Dieter en Kevin nooit de moed laten zakken. Op hun tocht hebben ze vele bijzondere mensen ontmoet en dankzij hun gastvrijheid konden Dieter en Kevin ’s nachts altijd in een warm bedje slapen. De afgelopen zeven dagen waren een rollercoaster van emoties en verrassingen. Op de eerste dag gaf de Kerstman Kevin een cadeautje mee dat hij op Kerstavond kan afgeven aan zijn mama. Dagelijks belde het duo naar de presentatoren van Studio Brussel om hun avonturen in het koude noorden te vertellen. Ook Bazart was hen niet vergeten en droeg Kevins lijflied ‘Grip (omarm me)’ speciaal aan hem op tijdens hun concert in The flame. Een groep tieners besliste om hun spaargeld samen te leggen om een hotelkamer te betalen voor Dieter en Kevin. Iedere keer werden ze verrast door de gastvrijheid en de warmte van de mensen, die Dieter en Kevin een onvergetelijke week hebben bezorgd.

Kijkers konden Dieter en Kevin steunen door ‘Down the snow’ te sms’en naar 4342 of door een steunkaart te kopen op een.be. Dit hebben ze dan ook massaal gedaan. Het hele avontuur was online te volgen via de site van Eén. Op 25 december ligt er overigens ook nog een pakje onder de kerstboom: op VRT NU en een.be wordt een reisverslag van hun liftavontuur gedeeld om de hele week van Dieter en Kevin opnieuw te beleven.

Dieter, Kevin en Eén bedanken heel Vlaanderen voor de massale, warme steun.