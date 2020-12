“Overvolle winkelstraten, maar ik mag m’n ouders niet uitnodigen”: dit denken BV’s van coronaregels tijdens feestdagen

Showbizz Vier maand na zelfmoord van Net­flix-ster Daisy Coleman (23) stapt ook moeder uit het leven: “Haar verdriet was bodemloos”

8 december Melinda Coleman (58) - de moeder van Daisy Coleman, die te zien was in de Netflix-documentaire ‘Audrie & Daisy’- is onverwacht overleden. Volgens haar omgeving ontnam Melinda zichzelf het leven omdat het verdriet om het verlies van haar dochter te groot geworden was. In augustus, nu vier maanden geleden, stapte dochter Daisy uit het leven nadat ze verkracht én gefilmd werd op een feestje onder vrienden.