Overlijden van Jeanne rukt ‘Hart Van Vlaanderen’-tweeling uit elkaar: “Het beste van mijn leven is me afgenomen” EG

06 december 2018

06u00 0 Showbizz Bijna een heel leven lang waren ze onafscheidelijk: Jeanne en Marcella Schollaert, oftewel de tweeling van ‘Hart Van Vlaanderen’. Nu is Jeanne niet meer. Zus Marcella (95) was er niet bij toen ze overleed. “Het doet zo’n pijn dat ik niet meer met haar heb kunnen babbelen”, zegt Marcella in Dag Allemaal.

Met hun grappige commentaren op de actualiteit in het VTM-programma ‘Hart van Vlaanderen’ veroverde de eeneiige tweeling Jeanne en Marcella de ­harten van heel Vlaanderen. Dat is inmiddels 20 jaar geleden, maar de nagenoeg identieke zusjes bleven bijzonder populair. Als ze boodschappen deden in hun thuisstad Leuven, werden ze voortdurend aangesproken door fans en ­bewonderaars.

Champagne

In een gesprek met Dag Allemaal tien jaar geleden gingen de onafscheide­lijke tweelingzusjes er prat op dat ze nog nooit ziek waren ­geweest. Dankzij een glas rode wijn per dag en op tijd en stond een glaasje champagne. Maar ook voor Marcella en Jeanne stond de tijd niet stil. ‘Enkele jaren geleden was ­Jeanne al eens ongelukkig ten val gekomen’, zegt toenmalig regisseur Robin ­Vissenaekens (42), nu zendermanager bij Joe, die de tweeling ontdekte tijdens een reportage in Leuven. ‘Ik ben toen nog op ziekenbezoek geweest. Jeanne had een Tiroolse koeienbel naast haar bed hangen zodat ze Marcella ’s nachts kon verwittigen als ze naar het toilet moest. Het waren twee superlieve vrouwen die alles samen deden en enorm goed voor elkaar zorgden.’

Identiek gekleed

De tweelingzusjes Marcella en ­Jeanne woonden al een eeuwigheid samen op een appartement, maar dat is niet altijd zo geweest. Jeanne was ooit getrouwd, en pas na haar echtscheiding trok ze in bij haar zus. ‘Het was onwaarschijnlijk om van nabij te zien hoe die twee elkaar aanvulden’, herinnert Robin Vissenaekens zich. ‘Omdat ze echt over alles dezelfde ideeën hadden, konden ze elkaars zinnen perfect afmaken. Elke ­ochtend beslisten ze samen wat ze die dag zouden aantrekken.’

Mooie herinneringen

Jeanne is overleden aan de gevolgen van een ongelukkige val, maar twee maanden geleden was het Marcella die naar het ziekenhuis moest. Na haar revalidatie keerde ze terug naar haar zus, maar zelfs met thuisverpleging lukte dat niet meer. Marcella verblijft nu al drie weken in een woonzorgcentrum aan de rand van Leuven. Ze was er dus niet bij toen Jeanne op haar beurt ten val kwam en naar het ziekenhuis moest. De ochtend nadien stond Marcella aan het UZ Gasthuisberg om haar zus te ­bezoeken, maar het was te laat. ­Jeanne was die nacht overleden.

‘Het doet pijn dat ik niet meer met haar heb kunnen babbelen’, zegt Marcella. ‘Ik mis Jeanne enorm. Het beste van mijn leven is me afgenomen. Ik probeer me recht te houden door aan al onze mooie herinneringen te denken, maar het is moeilijk.’

Naaktstrand

Ook Robin Vissenaekens heeft niks dan mooie herinneringen aan de ­zussen. ‘Ik leerde ze kennen toen ik in Leuven een reportage maakte over standbeelden die met kauwgom ­besmeurd worden’, vertelt hij. ‘Ik zag hen lopen in de Diestsetraat en stelde hen enkele vragen. Ze zagen er zo fantastisch uit en zeiden zulke toffe dingen dat we bij VTM besloten om meer met hen te doen. In ‘Het Hart Van Vlaanderen’ gaven ze dan ­commentaar op de actualiteit. Ik ­herinner me dat we samen het naaktstrand van Bredene hebben bezocht en ze in hun vuistje lachten toen ze ‘een man met een klein pietje’ - hun woorden - ­zagen. Zonder het aan hen te zeggen, zijn we ook in een homobar geweest. ‘Hier zitten wel veel mannen’, zei de één. ‘Wij zijn hier precies de enige vrouwen’, vulde de ander aan. Ze wisten wel wat een homo is en ook welke BV’s ervoor uitkwamen op mannen te vallen, maar in zo’n discotheek waren ze nog nooit geweest. Ze genoten ervan om dingen te ontdekken. Een pretpark, een carwash, Londen, Parijs. Overal waar we kwamen hadden ze originele, authentieke en steevast grappige reacties. Voor Marcella wordt het moeilijk nu, maar ik denk dat héél Vlaanderen Jeanne zal missen.’