Overleden hond zetelt officieel in comité van Miss België EVDB

18u11

Bron: Newsmonkey 1 missbelgium.be Showbizz Picasso, de inmiddels overleden hond van Miss België-organisatrice Darline Devos, zetelt nog steeds officieel in het comité van Miss België. Dat staat zo te lezen op de website van het Nationaal Comité Miss België. Zaterdag wordt de nieuwe Miss België verkozen.

Het Nationaal Comité van missverkiezing Miss België, dat een derde van de stemmen mag uitdelen tijdens de wedstrijd, zorgt ervoor dat de geloofwaardigheid van de verkiezing in vraag wordt gesteld. Zaterdag wordt namelijk een nieuwe Miss België gekozen en dit is wat je te zien krijgt als je doorklikt naar de pagina van het comité op de officiële website van Miss België.

missbelgium.com

Onder de anonieme assistente zien we dus daadwerkelijk Picasso staan. De hond die, volgens Guy D'hooghe, partner van voorzitster Darline en ook zetelend in het comité, vorig jaar reeds overleed. Hij vertelde dat aan het Nieuwsblad toen hij vorig jaar ondervraagd werd over de heisa rond de mogelijke racistische opmerking van winnares Romanie Schotte.

Volgens de Waalse pers zou er namelijk een clausule in het contract van de kandidates staan waarin zij moeten ondertekenen dat negatieve publiciteit kan leiden tot een boete van 12.500 euro. Toen D'hooghe gevraagd werd om commentaar daarop, weigerde hij. Hij zei wel nog het volgende: "Dat is geen schuldbekentenis, maar ik denk dat het beter is te zwijgen. Bovendien is vandaag onze hond van achttien jaar overleden. Dat doet mij meer pijn dan al die aantijgingen in de Waalse pers."

Devos zou ondertussen al twee nieuwe hondjes hebben. Of zij ook in het comité zullen zetelen, is nog een vraag.