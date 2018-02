Overleden acteur Marc Van Eeghem was te horen op de radio: "Een jammere vergissing" DBJ

19 februari 2018

20u21

Bron: Het Nieuwsblad 31 Showbizz Marc Van Eeghem was maandagmorgen te horen op de radio. Tijdens een reclamespot voor de Nationale Loterij was de stem van de overleden acteur te horen om de trekking van vrijdag aan te kondigen. De acteur overleed op 14 december aan de gevolgen van prostaatkanker.

Marc Van Eeghem kondigde aan dat op vrijdag 23 februari minstens één Belg 1.000.000 euro zou winnen met Euromillions. Enkele aandachtige luisteraars herkenden de stem van de overleden acteur in een radiospotje van de Nationale Loterij.

Een jammere vergissing, blijkt wanneer Het Nieuwsblad de Nationale Loterij erover contacteert. “Marc Van Eeghem heeft voor ons in het verleden enkele radiospots ingesproken en die samenwerking is bijzonder goed verlopen”, klinkt het. “Door een vergissing stond dit spotje, dat in 2016 werd opgenomen, vanaf zondag opnieuw ingepland. We hebben het inmiddels uit de ether laten halen en willen ons excuseren bij alle nabestaanden. Het was een jammere vergissing.”

Marc Van Eeghem overleed op 14 december 2017 op 57-jarige leeftijd. De acteur was de voorbije jaren te zien in talloze Vlaamse fictiereeksen en films. Zeven jaar geleden werd bij de acteur kanker vastgesteld; in oktober had hij laten weten dat hij zijn chemotherapie had stopgezet.