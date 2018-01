Overlast, vandalisme en mishandeling: het 'palmares' van Boef Tom De Slagmeulder

12u49

Bron: Eigen berichtgeving 34 RV/ANP Showbizz Van onbekende knul tot één van de meest succesvolle rappers van Nederland: het leven en de carrière van Boef kan je een succesverhaal noemen. Nu komt Boef echter om een heel andere reden in het nieuws: door enkele hulpvaardige vrouwen 'hoeren' te noemen, heeft hij heel wat kwaad bloed gezet. En dat is niet het enige wat hij op zijn kerfstok heeft. Het 'boeven-cv' van Boef.

Van treitervlogger tot razend populaire rapper: Sofiane Boussaadia - zoals Boef in het echt heet - heeft een hele weg afgelegd. Hij werd in 1993 geboren in het Franse Aubervilliers. Zijn prille kinderjaren bracht hij door in een arme buurt van Parijs. Zijn ouders hadden het financieel erg moeilijk, en jeugdzorg werd ingeschakeld. De toen vierjarige Sofiane werd naar een oom in het Nederlandse Alkmaar gestuurd.

Boef heeft nog wel nog steeds contact met zijn ouders, zo vertelde hij tegen Peter van der Vorst in zijn programma 'Van Der Vorst Ziet Sterren'. Hij probeert ook nog maandelijks af te zakken naar de Franse hoofdstad voor een bezoek.



Slechte pad

Sofianes jeugd in Nederland verliep niet zonder slag of stoot. Hij raakte op het slechte pad, en kreeg van zijn vrienden de bijnaam 'Boef'. "Dat zijn dingen die je doet, waarvan je nu denkt: "Man, ben ik echt zo dom geweest om voor een paar duizend euro zulke risico's te nemen?" zei hij daar ooit over.

Door zijn wangedrag moest hij op zestienjarige leeftijd voor twee jaar naar de gevangenis. Later zat hij weer vast voor een strafdelict en het weigeren van medewerking. Boef vertelde eerder dat het eenzame, maar leerrijke tijd was. "Ik heb in het verleden wel wat moeilijkheden gehad met de politie", zei hij. "Maar dat kwam vooral door mezelf en de fase in mijn leven op dat moment. Ik was een tiener en boos op de wereld, ik wist niet waar ik naartoe wilde. Maar plots vorm je jezelf, zie je kansen en zie je waar je goed in bent." In de gevangenis doodde Boef de tijd met liedjesteksten schrijven. Een passie die hij al sinds zijn 13de beoefent.

In de kijker

Zijn teksten kregen lange tijd het daglicht niet te zien. Sofiane was onzeker, en wou zichzelf eerst verbeteren. Hij ging met iets nieuws aan de slag: Boef begon met het maken van vlogs. Filmpjes waarin hij de politie provoceert en mensen bij neus neemt. Maar na een tijdje had hij er genoeg van. "Ik dacht: "Dit is niet wie ik ben. Ik heb te veel talent om afgeschilderd te worden als treitervlogger.""

Omdat hij door z'n vlogs in de kijker liep, werd Boef gecontracteerd door het muzieklabel Zonamo Underground. En mét succes.Zijn debuut-EP 'Gewoon Boef' stond 47 weken na elkaar in de Nederlandse Album Top 100. In januari 2017 ging Boef weg bij Zonamo, en begon zijn eigen label BoefMusic. Hij bracht de plaat 'Slaaptekort' uit bij zijn eigen label. Daarnaast tekende Sofiane een managementcontract bij Spec, het muzieklabel van de Nederlandse rapper Ali B.

Succes binnen

Inmiddels heeft Sofiane Boussaadia zijn schaapjes op het droge: in een gesprek met het Nederlandse NRC Handelsblad liet Boef weten dat zijn inkomsten zo’n 80.000 euro per maand bedragen. Zijn geld verdient hij met zo'n 30 optredens per maand, maar ook met opbrengsten van sponsordeals en streaming. De rapper heeft bijna 475.000 volgers op YouTube, en 865.000 volgers op Instagram. In juli dit jaar wist hij nog 100 miljoen streams in amper 10 weken tijd te verzilveren. Boef is inmiddels ook officieel euromiljonair.

Lees verder onder de foto

Miljonair Een foto die is geplaatst door null (@boef072) op 25 dec 2017 om 22:13 CET

Ondanks zijn succes, deed de artiest ook al heel wat wenkbrauwen fronsen. In september 2016 werd hij in Rotterdam opgepakt vanwege het aanzetten tot geweld. Mogelijk heeft hij toen ook iemand mishandeld, verklaarde de politie. Wegens overlast moest hij op 1 januari 2017 ook zijn woning verlaten. En in mei kreeg de rapper nog twintig uur taakstraf voor het vernielen van een politieauto. "Zolang hij zich blijft misdragen, blijven wij hem lastigvallen", klinkt het bij het Openbaar Ministerie.

Ook nu zit Boef in nauwe schoentjes. De heisa begon toen Boef na autopech op nieuwjaarsdag een lift kreeg van drie meisjes. "Opgehaald door drie kechs", schreef hij op Snapchat bij een filmpje. Kech is een woord uit het Marokkaans Arabisch en betekent zoveel als ‘hoer’ of ‘slet’. Pas veel later bood de rapper zijn excuses aan. ”Ik voelde mij de gebeten hond en nu ik alles terugzie, denk ik: "Dit is heel dom wat ik heb gedaan."

Geen goede beurt

Dat Boef geen goede beurt maakt met zijn gedrag, mag wel duidelijk zijn. Nochtans had hij eerder zelf beweerd dat "alle negativiteit allemaal tot het verleden behoort". Sofiane vertelde toen anders in het leven te staan. "Gelukkig dat we ook veranderen als mens. Ik ben nog steeds de oude Boef, maar kleur nu binnen de lijntjes. Als je een publiekelijk figuur bent moet dat ook."

Opvallend is dat het Instagram-account van Boef plots een opfrisbeurt heeft gekregen. Een groot aantal van zijn foto's en video's zijn verwijderd. De rapper heeft het filmpje met daarin zijn excuses wel laten staan, maar de reacties uitgeschakeld.