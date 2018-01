Overblijvende leden Motörhead plannen reünie voor herdenking Lemmy EVDB

17u05 7 epa Showbizz Frontman van Motörhead Lemmy overleed eind 2015. Vorige week overleed ook het laatste bandlid van de originele Motörhead, ' Fast' Eddie Clarke. De overige bandleden plannen nu een tour van tribuutshows voor Lemmy.

Gitarist Phil Campbell en drummer Mickey Dee plannen een reünie om samen een aantal shows te spelen om hun overleden frontman Lemmy te herdenken. Campbell speelde in de band van 1984 tot 2015, Dee was lid van Motörhead van 1992 tot 2015.

"Het gaat om een beperkt aantal shows", vertelde gitarist Campbell tijdens een interview met Rock Talk With Mitch Lafon. De twee muzikanten zullen een aantal special guests bij hen verwelkomen op het podium. "We willen er iets speciaal van maken", voegde Campbell. Waar en wanneer de concerten zullen plaatsvinden, is nog niet bekend.

Beluister het volledige interview hieronder.