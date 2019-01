Overbezorgde Martine Prenen moet zoon Milan leren loslaten: “Ik heb zo’n app waarmee ik hem kan tracken” ES

29 januari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Hij is volwassen geworden, het kind is eraf.” Martine Prenen (54) kreeg een ándere zoon terug na ‘Bloed, Zweet & Luxeproblemen’. Maar hoezeer Milan (19) zich ook van z’n moeder aan het losweken is, de band tussen hen blijft ijzersterk. “Ja, ik ben een mama’s-kindje”, geeft Milan toe in Dag Allemaal.

Het zal de Eén-kijker maandag zeker opgevallen zijn in de laatste aflevering van ‘Bloed, Zweet & Luxeproblemen’: hoe in zichzelf gekeerd Milan Van Walstijn thuiskwam na drie weken aan de andere kant van de wereld. “Mijn spraakwaterval was zo stil”, vertelt mama Martine. “Dat verbaasde me. Maar ik begreep hem wel. Hij had tijd nodig om alles een plaats te geven. Dus hebben we hem met rust gelaten.”

Auto-ongeluk

We hebben afspraak met moeder en zoon in koffiebar Heide City in Kalmthout. Martine arriveert eerst. Milan komt wat later, legt ze uit. Hij had een laat verjaardagsfeestje van een vriend gisteren en had wat moeite om uit z’n bed te geraken.

Maak jij je weleens zorgen als hij uitgaat?

Toch wel. Ik probeer hem vrij te laten, maar we hebben samen een tracking op z’n smartphone geïnstalleerd, zo’n app waarmee ik kan zien waar hij uithangt als ik ongerust ben.

Ben jij zo’n controlefreak?

Milan heeft z’n toestemming gegeven. Ik heb dat er bij m’n kinderen ingehamerd: ze moeten laten weten waar ze zijn. Dat komt misschien omdat m’n grootmoeders allebei zonen hebben verloren - dat zit in m’n DNA, denk ik, dat ongerust zijn. Ik heb al veel dierbaren verloren in het verkeer. Mijn eerste man is om het leven gekomen in een auto-ongeluk, en ook enkele vrienden. Mijn zoon weet dat ik me zorgen maak als hij weg is met de auto. En dus vindt hij het oké dat ik weet waar hij uithangt. Op z’n reis voor ‘Bloed, Zweet & Luxeproblemen’ kon ik hem toch een beetje volgen met die app. Ik waak over Milan, hem loslaten is moeilijk voor mij.

