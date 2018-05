Over opvoeding zijn Ann Van Elsen en haar mama Ingrid het niet altijd eens: "Ons Ann is een overbezorgde moederkloek" Christophe D'Huysser

De band tussen Ann Van Elsen (38) en haar mama Ingrid (58) is oersterk. Zelfs in moeilijke tijden – allebei moesten ze een scheiding verwerken – kunnen ze rekenen op elkaar. Alleen over de opvoeding van de kinderen, botsen ze weleens.

Op zondag 13 mei worden weer heel wat mama's in de bloemetjes gezet, maar bij Ann Van Elsen gaat Moederdag zonder veel tralala voorbij. "Van mijn dochters krijg ik vermoedelijk wel een tekening en een zelfgemaakt cadeautje van in de crèche en op school", vertelt ze. "Naar mijn eigen mama stuur ik altijd een berichtje, maar vaak ontbreekt de tijd om bij haar langs te gaan." Dure cadeaus komen er evenmin aan te pas, maar daar maakt Ingrid geen probleem van. "Met een berichtje ben ik al heel blij. Het feit dat ze aan mij gedacht heeft, vind ik veel belangrijker dan een geschenk. Ann geeft me trouwens regelmatig een attentie, los van moederdag."

Ann woont in Drongen, Ingrid in Mol. Dat is een serieuze afstand.

Ann: "Mijn moeder leert nu autorijden, maar voordien deed ze alles met het openbaar vervoer en zat ze soms uren op de trein om June en Jackie te zien." 

Ingrid: "Mijn zoon Tim woont wel maar een paar kilometer van mij en daar spring ik wel makkelijker eens binnen."

Ann: "Maar als het moet, dan wringt ze zich in duizend bochten om me toch te helpen."

Jonge mama

Als moeder is het belangrijk om een goed evenwicht te vinden tussen loslaten en steunen. Heb je het gevoel dat jou dat gelukt is, Ingrid?

