Over en out voor Mr. Big? Nieuwe liefde voor Carrie in ‘And Just Like That ...’

TVHet ziet er slecht uit voor de toekomst van Mr. Big (Chris Noth) uit ‘Sex and the City’. Op de set van ‘And Just Like That ...’, het vervolg op de populaire HBO-reeks die bij ons op Streamz uitgezonden zal worden, beleefde Carrie Bradshaw (gespeeld door Sarah Jessica Parker) een intiem moment met een nieuwe man, gespeeld door Jon Tenney.

De tumultueze romance van Carrie Bradshaw (gespeeld door Sarah Jessica Parker) en Mr. Big (Chris Noth) vormde een van de belangrijkste verhaallijnen uit ‘Sex and the City’. Maar het lijkt erop dat de twee niet voorbestemd zijn om gelukkig samen te eindigen. In ‘And Just Like That ...’, het vervolg op de reeks, lijkt het er namelijk op dat Carrie een romance beleeft met een andere man. Op foto’s vanop de set is te zien hoe Parker romantische scènes filmt met acteur Jon Tenney.

Wat dat precies betekent voor Carrie’s romance met Mr. Big is niet helemaal duidelijk. Geruchten over wat er met Mr. Big zal gebeuren, doen al een hele tijd de ronde. Zo denken sommige fans dat Carrie en Big gaan scheiden. Dat zou gebleken zijn uit een gelekt scenario. “Ik nam de podcast op en waste mijn haar", vertelde Carrie daarin aan haar vriendinnen. “Ja, ik at of sliep niet, maar ik voelde me tenminste goed over mijn huwelijk. En nu ben ik gewoon een van de echtgenotes waarvoor hij zorgde?" Al zijn er ook meer sinistere theorieën. Zo nemen sommige fans aan dat Mr. Big zal overlijden. Bronnen dichtbij de show hebben al verklapt dat één van de belangrijkste personages zal overlijden, maar wie dat is en hoe dat zal gebeuren, is niet duidelijk.

Candace Bushnell, de bedenker van ‘Sex and the City’ had eerder al aangegeven dat ze niet veel vertrouwen had in het populaire koppel. “Ik denk dat Carrie en Big in het echte leven niet bij elkaar waren geëindigd. Maar op dat punt was de tv-show al zo groot geworden. Kijkers raakten zo geïnvesteerd in het verhaal van Carrie en Big, dat het op dat van Mr. Darcy en Elizabeth Bennett (uit ‘Pride and Prejudice', red.) begon te lijken. Ze waren zo’n iconisch koppel en vrouwen konden zich erin herkennen. Dan zeiden ze: ‘Ik heb mijn Mr. Big gevonden’ of ‘Ik heb het net uitgemaakt met Mr. Big.’”

‘And Just Like That ...' zal vanaf december te zien zijn op Streamz.

