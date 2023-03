Outfits van Walter Van Beirendonck én de stylist van Lady Gaga: zo gaat Gustaph naar het Songfestival

Hoog bezoek in Play Café vanavond. Niemand minder dan onze Songfestivalinzending Stef ‘Gustaph’ Caers (42) kwam langs, en lichtte een tipje van de sluier op over z’n plannen Liverpool. “Ik mag in het archief van Walter Van Beirendonck duiken”, klinkt het onder andere.

Hij behaalde net één miljoen streams op Spotify met z’n ‘Because of you’, maar veel tijd om te vieren heeft Gustaph niet. “Het is keitof en zotjes, maar ik heb de hele dag gewerkt. Ik heb het dus niet kunnen vieren”, klinkt het. “En als ik het vier, zal het zonder alcohol zijn. Ik sta al sinds februari volledig droog, ben gezond aan het eten, aan het sporten, ... Het is echt een marathon die ik ga moeten afleggen. Na mei ga ik een bacchanaal doen, maar nu is het even iets anders (lacht)”

Op 11 mei staat de zanger in de tweede halve finale van het Songfestival, vandaag verklapte hij al iets meer over z’n act. “Ik heb al een paar keer gezegd dat de blauwdruk (het optreden dat hij bracht tijdens ‘Eurosong’, red.) overeind blijft”, aldus de artiest. “Het gaat in ieder geval wel dynamischer zijn in Liverpool. We gaan next level.” En ook: “Het podium is huge in Liverpool, daar gaan we zeker gebruik van maken.”

Daarbij krijgt Gustaph ook hulp van ontwerper Walter Van Beirendonck. Hij verzorgde eerder al de outfits van de zanger tijdens ‘Eurosong’, en ook z’n outfit tijdens de MIA’s was van diens hand. “Na de finale van ‘Eurosong’ heb ik met hem een gesprek gehad, om te polsen of hij het zag zitten om mij te kleden”, klinkt het. “Dat zag hij gelukkig wel zitten. Voor mijn outfits in Liverpool mag ik in het archief van Walter duiken, en stuks uit verschillende seizoenen met elkaar combineren. In feite is het ook een beetje een ode aan Walter Van Beirendonck.” De kenmerkende hoed blijft eveneens een wardrobe staple. “Ik ga zeker met een hoofddeksel verschijnen”, legt hij uit. “Voor veel mensen is dat een herkenningspunt geworden.” Stylist Tom Eerebout - die eerder al meeging met Hooverphonic naar de wedstrijd en daar ook Stef als achtergrondzanger en vocal coach van Geike leerde kennen - zal fungeren als liaison tussen de ontwerper en onze nationale hoop.

Gustaph vertelde ook nog dat hij de rivaliserende acts bekijkt. “Ik denk dat het mijn taak is om dat te doen”, klinkt het. “Zodat ik weet wat voor vlees er in de kuip zit. Ik zit zelf in de tweede halve finale, en dan is het belangrijk om te weten wie je concurrenten zijn. Zij het veel ballades, of net niet? Dat heeft allemaal invloed op je resultaat. Het is ook een kans om je act nog aan te passen, moest dat nodig zijn.”

