Oudste dochter van Dr. Dre is dakloos: “Hij wil me niet meer helpen”

LaTanya werd in 1983 geboren als de oudste dochter van Dr. Dre - wiens echte naam Andre Young is - en zijn toenmalige vriendin Lisa Johnson. Maar toen ze vijf jaar oud was, gingen haar ouders uit elkaar. Langzaamaan verdween Dr. Dre ook uit beeld: ondertussen heeft ze de hiphop-producent al 18 jaar niet gezien en kan ze enkel via zijn team contact met hem opnemen. Een rechtstreeks telefoonnummer heeft ze niet.

Privé gaat het LaTanya niet voor de wind. Ze is moeder van vier kinderen en heeft verschillende jobs. Maar toch is dat niet genoeg om een appartement te kunnen kopen. Daarom leeft ze in een huurauto. “Mijn kinderen verblijven bij vrienden, ze wonen niet met mij in de auto", zegt ze in een interview. “Ik neem verschillende jobs aan om rond te komen. Zo kreeg ik 15 dollar (iets meer dan 12 euro, red.) per uur als samensteller in een magazijn. Ik probeer om met het hoofd boven water te blijven, maar ik heb al even schulden."

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Geen steun

Daarom vreest LaTanya dat ze haar huurauto zal verliezen. “De auto kost behoorlijk wat geld. Het is een SUV en voor drie weken betaal je 2.300 dollar (zo'n 1.900 euro, red.). Ik heb slechts één week betaald. Vroeg of laat gaan ze de auto komen halen." Op hulp van haar beroemde vader hoeft LaTanya echter niet te rekenen. “Mensen zien me als dochter van een miljonair, dus ze snappen niet waarom ik moet werken. Hij hielp wel met de huur en gaf me een toelage, maar vorig jaar liet hij weten dat hij daarmee zou stoppen. Ik sta op straat." En ze vervolgt: “Zijn advocaat zegt dat mijn vader me niet wil helpen omdat ik over hem gepraat heb in de pers. Maar tegelijkertijd hoor ik dan dat hij huizen heeft gekocht voor zijn minnaressen. Ik probeer gewoon met hem te communiceren en te kijken of hij met z'n kleinkinderen wil praten. Ze zijn oud genoeg om te weten wie hij is. Ze zijn in shock dat hij niets met hen te maken wil hebben."

Volledig scherm Dr. Dre en Nicole Young vormden 24 jaar een paar, tot ze vorig jaar hun echtscheiding aankondigden © Getty Images

De afgelopen tijd kwam Dr. Dre regelmatig in het nieuws in verband met zijn (v)echtscheiding van Nicole, met wie hij 24 jaar getrouwd was. Recent werden de twee exen al single verklaard, de rest van de scheiding moet nog afgehandeld worden. “Ik hoorde dat hij haar 300.000 dollar (253.000 euro) per maand moet betalen”, zegt LaTanya. “Wat Nicole nu krijgt, had mijn moeder ook moeten krijgen. Ik heb hem zelfs een voorstel gestuurd en hem gevraagd of hij een huis voor mij, mijn zus en mijn kinderen wil kopen. Hij had onze opleiding en onze ziekteverzekering moeten betalen, maar dat heeft hij nooit gedaan.” Toch koestert ze geen negatieve gevoelens tegenover Nicole: “Ik moet het haar nageven: ze heeft gedaan wat ze moest doen."

Dr. Dre heeft in totaal acht kinderen.

BEKIJK OOK: Begin januari kreeg Dr. Dre hersenbloeding

LEES OOK: