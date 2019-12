Oudste dochter Nadja gunt verliefde Roger De Vlaeminck alle geluk: “Ja, de vriendin van onze pa is drie jaar jonger dan ik. En wat dan nog?” Redactie

17 december 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 2 Showbizz Hij loopt opnieuw met een glimlach door het leven, Roger De Vlaeminck (72). Na de pijnlijke breuk met echtgenote Katty heeft het wielericoon z’n levensvreugde teruggevonden, dankzij nieuwe liefde Peggy (45). “En daar kan ik alleen maar heel blij om zijn”, zegt Rogers oudste dochter Nadja (48) in Dag Allemaal, “Peggy past helemaal bij mijn vader.”

Het zag er even kwalijk uit voor Roger De Vlaeminck. De breuk met Katty, na meer dan 25 jaar samen, had vorige lente al wat glans uit z’n ogen gehaald. En toen kwam begin oktober het nieuws dat Roger in het ziekenhuis was opgenomen, met een zware bacteriële infectie. Hij kroop door het oog van de naald.

Wat ­niemand wist: de ex-wielerkampioen heeft z’n ­leven te danken aan de 45-jarige Peggy, z’n nieuwe liefde, die voor hem de ambulance belde. “Was ze toen niet bij mij, ik was dood geweest”, liet Roger optekenen in een krant.

Roger leerde Peggy, een vertegenwoordigster, kennen op de cross. Een selfie en uitgewisselde telefoonnummers later sloeg de vonk over, en na een etentje begonnen de twee een relatie. Samenwonen is nog niet aan de orde. Peggy woont in het Limburgse Bilzen, en Roger is honkvast verbonden aan zijn Meetjesland. Dus voorlopig komt zij elk weekend bij hem op bezoek.

Krachtige man

Hoe dan ook, voor Roger moet het deugd doen dat er een nieuwe liefde in z’n leven is. De hoop dat dat geluk hem snel weer te beurt mocht vallen, sprak hij net na de breuk met Katty al uit.

Op sociale media wordt er vooral gepraat over het (alweer) aanzienlijke leeftijdsverschil tussen Roger en zijn geliefde, maar oudste dochter Nadja De Vlaeminck - die al elf jaar in Nederland woont - heeft er een goed oog in. “Ik wens iedereen het beste”, zegt ze. “Dus dat m’n vader een nieuwe liefde heeft gevonden en weer gelukkig is, kan ik alleen maar toejuichen.”

Heb je Peggy al ontmoet?

Ik heb haar al ‘gesproken’, zij het dan via een chat op de ­computer. En dat was een fijn gesprek, het klikte tussen ons. En ik denk ook wel dat ze ­perfect bij m’n vader zal passen. Hij is blij, dus ik ook.

Het is opnieuw een veel jongere vrouw. Daar had jij je wellicht aan verwacht?

Och nee, dat kan altijd van alles zijn bij hem. Met Peggy heeft onze pa nu iemand die drie jaar jonger is dan ik. En wat dan nog? Al was ze twintig! Leeftijd speelt geen enkele rol in de liefde, vind ik. Als die twee zich goed voelen bij ­elkaar, dan heb ik me daar geen vragen bij te stellen.

Is het een geruststelling om te weten dat er opnieuw iemand is die zich over je vader ontfermt?

Hij redt zich ook prima alleen, hoor. Dáárvoor stapt hij niet in een nieuwe relatie. Ik ben ook nooit ongerust geweest, mijn vader is een krachtige man die zich overal wel doorheen sleurt. En zijn gezondheid? Ik heb daar een filosofie over. Alles gebeurt zoals het moet gebeuren, dus het heeft geen enkele zin om je daar vooraf zorgen over te maken.

Wordt kerst een moment om Peggy wat beter te leren kennen, rond de feesttafel?

Kerst zegt me niet veel. Maar wellicht ontmoet ik haar eerstdaags weleens, ja, als ik in België ben. Ik kijk ernaar uit om de nieuwe liefde van onze pa beter te leren kennen.