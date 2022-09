Ouders van ‘Down the road’-deelnemers reageren: “Door het programma is Vlaanderen inclusiever. Dat kunnen we alleen maar toejuichen”

Maandagavond deelde William Boeva een uitgebreide post op Facebook. Het bericht ging in een mum van tijd viraal, onder meer vanwege z’n kritische kijk op het VRT-programma ‘Down the road’. Boeva kan zich niet vinden in de manier waarop personen met een beperking worden opgevoerd in de Vlaamse media. “Als de VRT dit najaar weer een seizoen ’Down the road’ op ons afvuurt en denkt hiermee bij te dragen tot de inclusie van personen met een handicap, maakt mij dat oprecht verdrietig”, schreef hij. “Het is niet omdat in een feelgoodprogramma een specifiek gekozen groep mag opdraven om op de emoties van de kijker in te spelen, dat het ook daadwerkelijk bijdraagt tot de inclusie van die specifieke groep of mensen met een beperking in het algemeen.”