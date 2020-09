Ouders Sylvie Meis wonen haar droomhuwelijk niet bij BDB

17 september 2020

08u39

Bron: ANP 0 Showbizz Nadat de plechtigheid eerder uitgesteld werd door de coronacrisis, is het vandaag eindelijk zo ver: presentatrice Sylvie Meis (42) en haar vriend Niclas Castello (42) geven elkaar het jawoord voor de wet. De echte bruiloft vindt zaterdag plaats in een luxueus boetiekhotel in de Italiaanse stad Florence. Daar zullen volgens ‘Shownieuws’ de ouders van de Nederlandse blondine niet aanwezig zijn.

Een betrouwbare bron zou aan het entertainmentprogramma hebben laten weten dat Sylvie in goed overleg met haar ouders heeft besloten dat het niet verantwoord is dat zij vanuit Antwerpen afreizen naar Florence. De gezondheid van papa Ron zou ook te slecht zijn om de verplaatsing te maken. Hij kampt met een nierziekte en zijn vrouw Rita is vanwege besmettingsgevaar genoodzaakt bij hem te blijven. Hoewel de familie Meis tot het laatste moment hoopte dat ze erbij konden zijn, is toch besloten dat Sylvie zonder hen naar het altaar gaat. Maar haar zoon Damián neemt opa's plek in: hij geeft zijn moeder weg aan Niclas.

Sylvie, die ook in Duitsland razend populair is, heeft in een interview met Bild gezegd dat ze het “ongelofelijk pijnlijk” vindt om haar ouders tijdens haar huwelijk te moeten missen. De beslissing zou dan ook met veel tranen gepaard zijn gegaan. Toch heeft de familie een creatieve oplossing bedacht: Ron en Rita kunnen de plechtigheid volgen via een livestream en zo toch nog een beetje erbij zijn.

Trouwkleed van 28.000 euro

Hoewel er door de coronamaatregelen in Italië maar 70 gasten op de bruiloft aanwezig kunnen zijn, zullen de feestelijkheden het hele weekend in beslag nemen. Meis zal ook schitteren in maar liefst vier jurken, waaronder eentje die net op tijd overgevlogen is uit Tel Aviv en een prijskaartje heeft van 28.000 euro.

Sylvie leerde haar grote liefde Niclas kennen op de bruiloft van een goede vriendin in juni van afgelopen jaar. Hun relatie nam al snel serieuze vormen aan en in oktober maakten de twee bekend te willen trouwen. Meis was van 2005 tot 2013 al getrouwd met voormalig voetballer Rafael van der Vaart. Samen met hem heeft ze zoontje Damian. In 2017 verloofde Sylvie zich met de steenrijke zakenman Charbel Aouad, maar die verloving kwam nooit tot een huwelijk.

