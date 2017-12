Ouders overleden Tijn openen Glazen Nagellakhuis MVO

De ouders van Tijn, het jongetje dat vorig jaar eigenhandig 2,6 miljoen euro ophaalde voor 'Serious Request'(de Nederlandse variant van 'De Warmste Week') met het lakken van nagels, komen dit jaar weer in actie voor het goede doel. In Breda openen ze woensdag met familie en vrienden een Glazen Nagellakhuisje dat tot het einde van het jaar open is.

"We vonden dat we de gedachte van Tijn, zoals die vorig jaar is ontstaan, moesten voortzetten", zei Tijns vader Gerrit woensdagochtend bij het Glazen Huis in Apeldoorn. Volgens hem zijn er al een aantal mooie dingen gebeurd het afgelopen jaar. Zo werd er een planetoïde naar Tijn vernoemd en werd hij postuum tot ereburger van Brabant uitgeroepen. "Maar de grootste eer die hij zou kunnen krijgen is om weer een megabedrag op te halen voor het goede doel."

De familie wil met de actie het verlies van Tijn, die op 7 juli overleed aan hersenstamkanker, kunnen verwerken. Het streefbedrag is 77.777 euro. Woensdagochtend stond er al 2500 euro op de teller.