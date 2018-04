Ouderdomsdeken en huisarts Steve Thumas geeft toe wat iedereen eigenlijk al lang weet Mark Coenegracht

22 april 2018

21u30 0 Showbizz Hij liep en loopt wekelijks tot 12 kilometer, maar toch werd huisarts én palliatieve dokter Steve halfweg ‘De Mol’ genadeloos door de saboteur van dienst, maar vooral door de alles vernietigende kracht van ‘tunnelvisie’, naar huis gestuurd.

Daarmee verliest ‘De Mol’ meteen de oudste kandidaat. Steve Thumas werd fysiek net iets te veel geconfronteerd met zijn limieten. Hij kon bijgevolg zelf nooit De Mol zijn. Al heeft hij tijdens het spel zelf wel gemold, zo geeft hij na zijn exit ruiterlijk toe.

Wat heeft je genekt?

"Een combinatie van factoren heeft me genekt. Er waren inderdaad fysieke ongemakken. De opkomende vermoeidheid en het feit dat je kan niet winnen van je leeftijd hebben zeker een bepalende rol gespeeld. Maar er was ook een concentratieverlies door de aanwezigheid van mijn dierbare echtgenote en een slechte gok tussen twee verdachten: het was de eerste keer dat ik mijn antwoorden niet gespreid heb op 2 kandidaten en als je dan de verkeerde keuze maakt, is het over and out!"

Wat zou je anders doen in het spel met de informatie die je nu weet en hebt?

"Ik zou uiteraard een andere potentiële mol gekozen hebben! Dit wordt bevestigd door wat ik nu ontdekt heb in de afleveringen: tijdens het spel zie je enkel maar waar je zelf aan meedoet, je bent afhankelijk van wat de anderen,al dan niet oprecht, vertellen..."

Ben je altijd jezelf gebleven of heb je met enig Molgevoel gespeeld? Zo ja, waar en hoe?

"Ik ben altijd mijzelf gebleven: het spel is al moeilijk genoeg om dàt ook nog te willen veranderen. Wat niet wegneemt dat ik uiteraard zelf gemold heb.Voorbeelden? De munt van Rusland is mij uiteraard niet onbekend.. Het aantal tandjes bij een kind wist ik ècht niet, Mijn patiënten in het rusthuis hebben meestal geen tanden meer (lacht). Maar dat kwam mij dus goed uit.. Ik heb ook bewust de weerstand op mijn fiets verhoogd.... Dat kwam me allemaal goed uit om zo een beetje verdacht te worden."

Welke cruciale fout heb je gemaakt?

"Tja, de slechte keuze van verdachte bij de laatste eliminatie, natuurlijk. Of ik zou opnieuw moeten 'gespreid' hebben, maar, de andere kandidaten waren zo sterk dat ik vond dat spreiden geen optie meer was."

Heb je de indruk dat alle kandidaten meteen een Mol-spelletje hebben gespeeld?

"Meteen gaan saboteren is quasi onmogelijk. In het begin is het voor iedereen aftasten. Kelly en Channy hebben volgens mij eigenlijk niet eens de kans gekregen om te mollen. Jeffrey misschien wel."

Hoe komt het dat de dames zo snel geëlimineerd werden?

"Ik denk dat ze gewoon pech hebben gehad. Het is vreselijk van zo vroeg uit te vallen."

Wat heb je onderschat?

"Ik dacht dat de kandidaten 'meer venijnig' of 'meer vals' tegenover elkaar zouden zijn, maar dit was zeker niet het geval. Wat mollen hier en daar, natuurlijk, wat ruzie en spanning (bijvoorbeeld na de eliminatie aan de luchthaven!), maar aan den toog achteraf werd dat zeer snel en oprecht weggespoeld: tof!"

"De vermoeidheid. Het waren lange dagen, met toch wel heel wat stress en concentratie. Na een tijd wreekt zich dat."

Wat was het mooiste moment?

"Een gemakkelijke vraag: dat was het moment dat ik mijn vrouw herkende in haar rendierpak! Ik had juist de rollercoaster 'ondergaan' en had het niet zien aankomen.. Je omdraaien en dàn Viviane herkennen… intens hoor."

Waarom heb je eigenlijk meegedaan?

"Ik wilde eens meemaken hoe zo'n spel "gemaakt" wordt: setting, camera, geluid enerzijds en hoe een groep zich vormt, met spanningen en vriendschap anderzijds. Ik wilde ook mijn "stressbestendigheid" toetsen. Een prachtig voorbeeld: de rappel!"

Wie gaat, denk je, het spel winnen en waarom?

"De winnaar zeker? Ik ben even benieuwd als jullie!"