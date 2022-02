Oude stalker van Harry Styles opnieuw opgedoken

Royalty Prinses Beatrix beleeft bijzonder moment met koninklijk paard

Prinses Beatrix (84) heeft deze week een werkbezoek gebracht aan de Koninklijke Marechaussee van Nederland, het ‘bereden’ korps dat al sinds de middeleeuwen instaat voor de bescherming van de koning. De prinses was helemaal in haar element en er kwam zelfs een bijzonder moment met één van de paarden aan te pas: Beatrix, zelf een ervaren amazone die nog steeds paardrijdt, vertelde over de peesblessure van haar lievelingspaard en had alle begrip voor de schichtigheid van sommige paarden, vanwege de muziek die er gedraaid werd.

