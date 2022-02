Oude knarren, girl power en verrassingsacts: dit is dé zomer waar 1 miljoen festivallers naar uitkijken

TV De Verraders plegen een eerste moord en één bondgenoot werd verbannen

De Verraders hebben voor het eerst toegeslagen. In de aflevering van vanavond kwamen verraders Loïc Van Impe, Jamie-Lee Six en Walter Damen voor de allereerste keer samen in hun torenkamer om één bondgenoot in koelen bloede te vermoorden. Het slachtoffer werd ontwerpster Inge Onsea. Zij verscheen ‘s ochtends als enige deelnemer niet aan de ontbijttafel en moest het spel als een dief in de nacht verlaten. Daar baalde ze enorm van.

15 februari