Oude bekende keert terug in het zesde seizoen van 'Prison Break' DBJ

15 maart 2018

17u47 515 Showbizz Er wordt nu al even gespeculeerd over een zesde seizoen van 'Prison Break', maar nu heeft bedenker Paul T. Scheuring het nieuws bevestigd op zijn Twitteraccount. De eerste aflevering van het zesde seizoen is geschreven en er keert bovendien een belangrijk personage terug.

Het was op zijn Twitteraccount dat bedenker Scheuring langs zijn neus weg vermeldde: "Als je het echt wil weten, ik heb net scenario 601 afgewerkt". Bovendien hintte Scheuring ook naar de terugkeer van Bill Fichtner naar de reeks. Fichtner speelde enkele seizoenen politie-inspecteur Mahone, die in de reeks overstag ging en begon te werken voor 'The Company'. "Er is tussen 50 en 150 procent kans dat Mahone terugkeert. Dat moet dan zo'n 100 procent zijn zeker?", knipoogde hij op Twitter.

If you must know, I finished the 601 script. Paul T. Scheuring(@ paultscheuring) link

Nieuwe verhaallijn

Aan het eind van het vijfde seizoen van 'Prison Break' werd Michael vrijgesproken voor de misdaden waarvan hij werd verdacht. Hij was vrij om terug te keren naar Sara en Mike. Wie de serie volgt weet echter dat Michael niet te lang 'happy family' kan spelen en dat er vast een nieuwe prison escape voor hem op de planning staat.

Hoofdrolspeler Wentworth Miller gaf ook zelf al een aanzet na seizoen vijf. "Michael werd herenigd met zijn geliefden in seizoen vijf, maar ik denk dat hij nog lang door zijn demonen zal worden achtervolgd. Hij kan paranoïde worden, gekweld worden door slapeloosheid en gaat misschien de duistere, illegale kant op.”