Oud-verleider Redwan uit 'Temptation Island' beschuldigd van diefstal: ruim 46.000 euro verdwenen uit kassa kg

07 januari 2019

16u23

Bron: Belga 0 Showbizz Het openbaar ministerie heeft achttien maanden cel en 1.600 euro boete gevorderd voor Redwan El Bakkali (31) uit Antwerpen. De vroegere verleider uit het Vier-programma 'Temptation Island' zou ruim 46.000 euro gestolen hebben van zijn vroegere werkgever. El Bakkali ontkent en vraagt de vrijspraak.

De dertiger werkte van 1 september 2016 tot en met 14 april 2017 als ‘assistent shopmanager’ in kledingzaak Jack & Jones op de Meir in Antwerpen. Toen de hoofdzetel in Denemarken vaststelde dat die winkel het hoogste stocktekort had van alle winkels in Europa, werd een onderzoek gestart.



Daaruit bleek dat El Bakkali tussen 23 november 2016 en 16 februari 2017 liefst 161 aankopen geannuleerd had, vijf keer meer dan de shopmanager die vaker van dienst was. De kledingstukken van die geannuleerde aankopen waren bovendien uit de stock verdwenen.

46.800 euro

Er werden daarop twee 'mystery shoppers' naar de winkel gestuurd. Ze betaalden hun aankoop elk met een briefje van 100 euro. Later bleek dat de eerste aankoop geannuleerd werd en dat de tweede niet geregistreerd werd. De politie werd erbij gehaald en die trof een van de biljetten van 100 euro in de broekzak van El Bakkali aan.



Hij zou in totaal 46.800 euro van zijn werkgever ontvreemd hebben, maar ontkent dat in alle toonaarden. Volgens zijn advocaat werd er amper een onderzoek gevoerd. "Het strafdossier bestaat hoofdzakelijk uit stukken van de burgerlijke partij, die door de politie niet kritisch beoordeeld werden", aldus meester Xavier Potvin.

Geviseerd

El Bakkali, die al meermaals veroordeeld werd voor onder meer zware diefstal, valsheden en oplichting, voelt zich geviseerd. "Ze wilden niet meer met mij verder, nadat er een krantenartikel was verschenen over deelnemers aan Temptation Island met een strafblad, waarin mijn naam ook voorkwam. Enkele weken later werd ik ineens beschuldigd van diefstal.” El Bakkali was verleider in het zevende seizoen van Temptation Island, in 2009.



Het kledingbedrijf eist het ontvreemde geld terug. Het vonnis volgt op 4 februari.

