Oud-stamgast Peter Vandermeersch noemt De Wereld Draait Door “beste tv van de Lage Landen”

MUZIEK Taylor Swift reageert voor het eerst op heisa rond ticketver­koop: “Het is ondraag­lijk”

Fans van Taylor Swift (32) zijn enorm teleurgesteld in de ticketverkoop van de ‘Eras Tour’. De stormloop op tickets zorgde ervoor dat Ticketmaster meermaals crashte. Na urenlange virtuele wachtrijen gingen er in voorverkoop uiteindelijk 2,4 miljoen tickets voor haar Amerikaanse tournee de deur uit. De openbare verkoop, die vrijdag gepland stond, is daarom afgelast. Swift reageert voor het eerst op de heisa. “Het is ondraaglijk om zulke fouten te zien gebeuren, zonder dat ik het kan oplossen.”

18 november