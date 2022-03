Oud Nirvana-nummer stijgt in streaminghitlijsten, met dank aan ‘The Batman’

Het nummer ‘Something in the Way' is twee keer te horen in de gloednieuwe film ‘The Batman’. Heel wat kijkers zijn duidelijk gecharmeerd door het meer dan dertig jaar oude nummer van Nirvana, want ‘Something in the Way’ staat intussen op de tiende plaats in de top 50 van Spotify in de Verenigde Staten. Het nummer werd al 1,6 miljoen keer per dag beluisterd. Ook wereldwijd staat het in de top 30 van Spotify en Apple Music.