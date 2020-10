Oud-K3'tjes houden emotionele reünie: “Het voelde zo vertrouwd”

ShowbizzAcht jaar hadden Karen Damen (45) en Kathleen Aerts (42) elkaar niet meer gesproken, maar dankzij ‘The Masked Singer’ kwam daar verandering in. De blonde ex-K3-zangeres bleek vrijdagavond namelijk in het pak van ‘Zeemeermin’ te zitten. Speurder Karen Damen kon haar tranen niet bedwingen bij die onthulling en ook met dat ander voormalig K3'tje Kristel Verbeke (44) volgde later een emotionele hereniging.

Enkele dagen na de verrassende onthulling in ‘The Masked Singer’ - de afleveringen zijn op voorhand opgenomen - volgde ook een pakkende reünie tussen Kathleen en Kristel op restaurant. Toen de blondine ten tonele verscheen, kon Verbeke haar tranen niet bedwingen. Karen filmde het emotionele tafereel met haar smartphone. “Het was zalig om nog eens te kunnen bijpraten", vertelde Kathleen in onze krant over hun reünie-etentje.

Kristel deelde ook een foto van de hereniging op Instagram. “Dit voelde zo vertrouwd. Een beetje zoals thuiskomen. Side by side or miles apart... We are sisters connected by the heart", schreef ze bij een kiekje van het drietal.

Intussen verblijft Kathleen opnieuw in Zuid-Afrika, waar ze sinds een zestal jaar definitief woont. “Ik vond het fantastisch om nog eens op een podium te staan en de positieve reacties bezorgden me kippenvel. Maar een comeback maken is niet mijn ambitie”, vertelde ze nog.

