“Oud-deelnemer 'The Voice’ gaat aangifte doen tegen regisseur vanwege aanranding”

Netflix stelt teleur met groei nieuwe abonnees, aandeel keldert

Streamingdienst Netflix heeft in het vierde kwartaal minder nieuwe abonnees binnengehaald dan analisten op Wall Street hadden verwacht. In het derde kwartaal had Netflix nog veel succes met de Zuid-Koreaanse thrillerserie ‘Squid Game’ en het bedrijf kwam in de afgelopen periode met een hoop nieuwe series en films naar buiten. Op de beurs in New York verloor het aandeel Netflix vrijdag bij opening van de handel meer dan 20 procent.

16:12