Oud-collega’s verrassen Gert Verhulst voor laatste ‘Samson & Gert-show’: “Al jaren niet meer gezien”

Kim Kardas­hians zoon krijgt plots reclame voor haar oude sekstape te zien: “Wat is dit? Dit kan toch niet!”

‘The Kardashians’ zijn terug met een nieuw seizoen van hun reeks op Hulu. Een fragment dat viraal gaat toont hoe Saint, Kims 6-jarige zoon, plots een advertentie van haar beruchte sekstape uit 2007 te zien krijgt tijdens een spelletje. Kim gelooft haar ogen niet en is allesbehalve blij met de ontdekking van Saint: “Het laatste wat ik wil is dat mijn verleden 20 jaar later opnieuw wordt opgerakeld”, vertelt ze aangedaan voor de camera.

15 april