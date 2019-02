Otto-Jan Ham vertelt wel eens een leugentje: “Ik heb mijn baas bij StuBru ooit wijsgemaakt dat ik een onenightstand had met Nelly Furtado” TK

10 februari 2019

10u34

Bron: HUMO 0 Showbizz Otto-Jan Ham heeft het druk. Hij is bezig met de opnames voor ‘De Campus Cup’, ‘Het Brein’ en ‘Hotel Römantiek’, én zit middenin de tryouts van ‘Even Goede Vrienden’, zijn eerste volwaardige onemanshow. Daarin heeft hij het onder meer over enkele hardnekkige geruchten die over hem de ronde doen, die niet allemaal waar zijn. “Ik heb lang de gewoonte gehad om leugens te vertellen, omdat ik het geestig vond om te zien hoelang ik dat volhield.”

“Er doen al jaren enkele zeer hardnekkige geruchten de ronde over Otto-Jan Ham”, staat er te lezen op de website van ‘Even Goede Vrienden’. “De meeste daarvan zijn absoluut waar.” Maar sommige ook niet, en in HUMO vertelt hij dat hij die soms zélf gelanceerd heeft. “Zo heb ik mijn toenmalige baas bij Studio Brussel ooit wijsgemaakt dat ik een onenightstand had gehad met niemand minder dan Nelly Furtado. Klopt niet – het was iemand uit haar entourage – maar dat gerucht heeft jarenlang standgehouden. Het beeld dat veel mensen van mij hebben, strookt niet met wie ik in werkelijkheid ben.”

“Het beeld dat ik zelf gecultiveerd heb, vooral in de jaren dat ik nog voor StuBru werkte, is niet helemaal correct: dat van een pinten drinkende, om het even wat uit zijn botten slaande leegloper. Voor een groot stuk klopt dat beeld wel, daar moeten we eerlijk in zijn. ’t Is te zeggen: in mijn diepste binnenste bén ik een leegloper, alleen weiger ik al mijn hele volwassen leven om daaraan toe te geven. In de praktijk ben ik dus niet degene die ik theoretisch gezien wél ben.”