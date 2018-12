Otto-Jan Ham, Michèle Cuvelier en Eva De Roo presenteren dit jaar ‘De warmste week’ van Studio Brussel DBJ

03 december 2018

08u46 6 Showbizz Otto-Jan Ham, Michèle Cuvelier en Eva De Roo zijn de drie dj’s die dit jaar ‘De warmste week’ van Studio Brussel zullen presenteren. Voor Otto-Jan Ham en Michèle Cuvelier is het de eerste keer dat ze dat doen.

Op dinsdag 18 december gaat de warmste week van start. De inzamelactie voor het goede doel van Studio Brussel wordt dit jaar gepresenteerd door Eva De Roo, Michèle Cuvelier en Otto-Jan Ham. Voor Eva De Roo is het al de vierde opeenvolgende keer dat ze zal presenteren, Michèle Cuvelier en Otto-Jan Ham zijn aan hun proefstuk toe. Net als vorig jaar vindt de week van non-stop live radio plaats vanuit het Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke.

Eva De Roo (30) startte in 2013 bij Studio Brussel en presenteert dagelijks het avondspitsprogramma. Otto-Jan Ham (40) werkte van 2001 tot 2013 voor Studio Brussel, tot hij de overstap naar VIER maakte. Daar presenteerde hij onder meer ‘De Ideale Wereld’ en ‘Is’t nog ver?’. Hij maakt voor de warmste week een korte terugkeer naar de zender, nadat hij dit voorjaar ook al ‘Otto-Jan Staat op’ presenteerde. Michèle Cuvelier (26) is sinds 2015 aan de slag bij Studio Brussel. Ze presenteert van maandag tot donderdag het muziekprogramma ‘Zender’’.

Linde Merckpoel zal voor het eerst in vijf jaar niet presenteren. Ze organiseert een ondersteunende actie voor vzw Coda, een organisatie die aan stervensbeleiding doet. Voor haar zelfgekozen goed doel zal Linde een hele week zwijgen. Met haar actie Linde zwijgt zal ze onder het motto “geen woorden, maar daden” al zwijgend een week lang geld inzamelen vanuit de Sint-Machariuskerk in Gent. Iedereen die wil kan haar actie steunen.

Record

Tijdens Music For Life 2017 (voor het eerst in provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke) werden 10.576 acties gehouden voor 1.642 goede doelen. De “Warmathons” leverden 492.670 euro op; de “Jingle bal” van Philippe Geubels leverde 200.000 euro op en aan de “Ketnet Koekenbak” deden 51.665 leerlingen uit 2.604 klassen mee en zij brachten 308.101 euro op. Meer dan 75.000 mensen bezochten de actielocatie waar onder andere K3 optrad.[4] In totaal werd er opnieuw een recordbedrag van maar liefst 10.846.566 euro verzameld.