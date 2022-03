Otto-Jan Ham brengt als Hairbaby voor het eerst eigen muziek uit: “Mijn dochtertje geeft het een zes op tien”

Celebrities Kim Kardashian geeft Pete Davidson toestem­ming om in te gaan tegen Kanye West

Kim Kardashian (41) heeft het helemaal gehad met de online scheldtirades van ex-echtgenoot Kanye West (44). Ze heeft haar nieuwe vriend Pete Davidson (28) dan ook “groen licht gegeven” om in te gaan tegen de rapper, zo beweren vrienden van Kardashian. Eerder hield Davidson zich nog erg afzijdig in de eenzijdige vete tussen Kanye en zichzelf, maar daar is nu dus verandering in gekomen.

16 maart