Osteoporose, knobbelreuma, maagproblemen ... Ondanks medische miserie is Carmen Pfaff een sterke vrouw. “Een rolstoel? Daar krijg je mij niet in”

TV Ben jij klaar voor het nieuwe seizoen van ‘Dertigers’? Dit is er gebeurd tot nu toe

6:00 Vanaf vanavond lanceert Eén zes weken lang het derde seizoen van ‘Dertigers’. Pieter, Nora, Tinne, Bart, Alex en Saartje zijn al bevriend sinds hun studententijd, maar de eens zo hechte vriendengroep lijkt uit elkaar te vallen. We blikken even terug op wat er is gebeurd, zodat je weer helemaal mee bent voor het vervolg.